PSV herstelt zich en boekt eenvoudige overwinning op matig Roda JC

PSV heeft zich op de juiste manier hersteld van de nederlaag tegen Feyenoord vorige week. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis betrekkelijk eenvoudig van Roda JC, dat met 4-0 opzij werd gezet. Trainer Philip Cocu miste Marco van Ginkel wegens een blessure en stelde Siem de Jong op als vervanger, die het vertrouwen terugbetaalde met twee doelpunten.

Ondanks dat PSV een vrij comfortabele avond had in het Phillips Stadion, kwam het na twee minuten spelen met de schrik vrij. Dani Schahin dook op bij de tweede paal, maar kopte voor een leeg doel net naast. Het bleek niet het startschot van een moeilijke wedstrijd voor PSV. De thuisploeg greep al snel het initiatief en creëerde enkele kansen via Davy Pröpper, Gastón Pereiro en Luuk de Jong, voordat Héctor Moreno de ban brak.

De Mexicaanse verdediger knikte een hoekschop binnen en zette PSV binnen het half uur op voorsprong. Zo’n vijf minuten later verdubbelde Siem de Jong de marge. Een voorzet vanaf de zijkant schoot door en de aanvallende middenvelder was sneller dan Ard van Peppen, waarna hij de tweede PSV-treffer binnenschoot.

Davy Pröpper wordt gestuit door Christian Kum.

Na rust kwam PSV geen moment meer in de problemen. De Eindhovenaren waren constant aan de bal en hielden de wedstrijd onder controle. Overigens leverde het eerste kwartier van de tweede helft niet al teveel spektakel op. Uiteindelijk was het na uur spelen opnieuw Moreno met een treffer. De verdediger promoveerde andermaal een hoekschop met het hoofd tot doelpunt.

Al snel daarna kreeg Luuk de Jong de uitgelezen kans om de vierde Eindhovense treffer te maken, maar zijn kopbal ging tegen de lat. Roda JC hielp de thuisploeg vervolgens een handje. Frederic Ananou begin een overtreding op Jürgen Locadia, waarna Siem de Jong vanaf de strafschopstip voor zijn tweede treffer van de avond tekende. Het gat met koploper Feyenoord wordt zo voorlopig weer verkleind tot acht punten, terwijl Ajax nog drie punten voorsprong heeft op PSV. Zij komen echter beide zondag pas in actie.