Wenger verdedigt keuze: ‘Daar kun je altijd over discussiëren’

Arsène Wenger nam voorafgaande aan de kraker tegen Liverpool de opmerkelijke beslissing om met Alexis Sánchez op de bank te beginnen en dat leidde er mede toe dat the Gunners met een 2-0 achterstand de rust in gingen. Met de Chileen in het veld ging het na de onderbreking een stuk beter, maar Arsenal kon toch niet voorkomen dat het uiteindelijk een 3-1 nederlaag moest slikken. De Fransman was na afloop eerlijk over zijn keuze.

“Ja, dat pakte inderdaad niet goed uit. Maar ik had in de eerste helft ook het gevoel dat de spitsen eronder leden dat we het middenveld niet wisten te domineren. Je zag dat het in de tweede helft makkelijker ging omdat Danny Welbeck en Olivier Giroud het veel beter deden, dus je kunt er altijd over discussiëren”, analyseerde hij na afloop tegenover BT Sport.

“Het duurde even voordat we in de wedstrijd zaten. We konden niet mee in het tempo en kregen te makkelijk doelpunten om de oren”, ging Wenger verder. “In de tweede helft kregen we nog kansen om terug te komen en we reageerden goed, maar het klopt wel dat we in de eerste helft ons niveau niet haalden.”