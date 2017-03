Conte houdt vertrouwen in aankoop van 40 miljoen

De fans van Internazionale hoeven zich geen zorgen te maken over een vertrek van Mauro Icardi. De Argentijn zegt gelukkig te zijn in Milaan en denkt dat het Italiaanse voetbal het beste bij hem past. (Marca)

Volgens manager Antonio Conte moet de Belgische spits blijven knokken voor een basisplaats en is zijn rol nog niet uitgespeeld.

Mamadou Sakho is momenteel door Liverpool verhuurd aan Crystal Palace. Manager Jürgen Klopp sluit voorlopig niet uit dat er nog een toekomst is voor de Franse verdediger op Anfield. (SFR Sport)

N’Golo Kanté ligt op koers om voor de tweede keer op rij kampioen van Engeland te worden, maar hij wilde twee jaar geleden eigenlijk liever in Frankrijk blijven. Olympique Marseille bleek echter financieel minder aantrekkelijk dan Leicester City. (SFR Sport)