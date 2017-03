Wijnaldum gooit kraker tegen Arsenal definitief in het slot

Liverpool is voor in ieder geval een nacht de nieuwe nummer drie van de Premier League. The Reds waren in de kraker tegen Arsenal in de eerste helft veel sterker dan de bezoekers en gingen met een verdiende 2-0 voorsprong rusten. Arsène Wenger kwam vervolgens in de rust terug op zijn beslissing om Alexis Sánchez op de bank te laten en aan de hand van de Chileen werkten the Gunners een veel betere tweede helft af. Arsenal leek wellicht nog aanspraak te kunnen maken op een punt, maar Georginio Wijnaldum bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 3-1.

Arsenal stapte het veld op met het plan om Liverpool het spel te laten maken en vervolgens in de counter toe te slaan. Die tactiek kon echter al na nog geen tien minuten spelen de prullenbak in: de thuisploeg greep de bezoekers vanaf het eerste fluitsignaal bij de keel en via Roberto Firmino lag de bal rap achter Petr Cech. De Braziliaan werd aan de zijkant van het strafschopgebied gevonden door Sadio Mané en joeg vervolgens het leer in het dak van het doel.

The Gunners kwamen er in het restant van de eerste helft ook niet aan te pas en moesten met nog vijf minuten gaan de tweede treffer incasseren. Ditmaal was het Firmino die een helemaal vrijstaande Mané vond, waarna de Senegalees de bal tegen de touwen knalde. Philippe Coutinho kreeg vervolgens nog een enorme kans om de voorsprong verder uit te breiden, maar zijn poging strandde in de handen van Cech.

De ingevallen Alexis Sánchez gaf Arsenal nieuw elan

De beslissing van Wenger om Sánchez op de bank te laten beginnen bleek vrij snel na rust een verkeerde te zijn geweest. De Chileen begon in plaats van Francis Coquelin aan het tweede bedrijf en bracht meteen een heel nieuw elan met zich mee. Een pasklare bal op het hoofd van Olivier Giroud leek na vijf minuten spelen al voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar de Fransman zag zijn kopbal nog net door Mignolet gekeerd worden.

Met nog ruim een halfuur te gaan kwam Arsenal aan de hand van de invaller toch nog helemaal terug in de wedstrijd. Sánchez stuurde Danny Welbeck weg, waarna de Engelsman de bal over Mignolet heen wipte. De Londenaren namen vervolgens het initiatief over, al kwamen ze goed weg toen Joel Matip de bal uit een corner in de handen van Cech stuurde. Invaller Divock Origi kreeg vervolgens de kans om het duel definitief in het slot te gooien, maar de Belg zag zijn kopbal op de paal eindigen. Arsenal drong vervolgens aan en moest de ruimte die het daarbij liet duur bekopen. Liverpool counterde razendsnel via Origi, die de meegesprinte Wijnaldum pasklaar bediende.