Besiktas blijft op titel jagen en is thuis al zestien maanden onverslaanbaar

Besiktas is de 23e speelronde van de Süper Lig zonder kleerscheuren doorgekomen. De regerend landskampioen had zaterdagavond aan één doelpunt genoeg om Rizespor op de knieën te krijgen en staat nu met 53 punten op de eerste plaats. Medipol Basaksehir heeft zeven punten minder, maar heeft ook nog een duel te goed. Besiktas verloor in november 2015 voor het laatst een thuisduel in de Süper Lig.

Besiktas had het in de eerste helft niet makkelijk tegen het goed georganiseerd opererende Rizespor, maar vond wel één keer een opening. Adriano Correia trok de bal vanaf de linkerflank laag voor waarna de andere vleugelverdediger, Gökhan Gönül, de bal voor het inschieten had: 1-0. Gönül maakte daarmee zijn eerste competitiedoelpunt sinds december 2015. Rizespor toonde weinig aanvallende intenties en kwam niet veel verder dan een mogelijkheid voor Léonard Kweuke in de tweede minuut.

In zijn vier ontmoetingen met Rizespor scoorde Ryan Babel drie keer, maar dit keer kon de Nederlander het verschil niet maken. Hij mocht negentig minuten blijven staan, maar scoorde dus niet en bereidde ook geen treffer voor. In de tweede helft bleef Besiktas ruim zeventig procent balbezit houden en kreeg men via Talisca en Vincent Aboubakar nog mogelijkheden, maar het bleef zaterdagavond bij die ene treffer van Gönül.