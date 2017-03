VIDEO - Pato mist kans op kans bij debuutwedstrijd in China

Axel Witsel en Alexandre Pato hebben hun debuut gemaakt in de Chinese competitie. Met Tianjin Quanjian verloren de Belg en Braziliaan zaterdagochtend met 2-0 van Guangzhou R&F. Met name Pato kende geen prettige wedstrijd, want de spits miste een aantal goede kansen.