Mahrez schiet Leicester naar zege; Tadic is goud waard voor Southampton

Leicester City heeft zijn zevende Premier League-overwinning van het seizoen te pakken. De formatie van interim-manager Craig Shakespeare boog zaterdag een achterstand tegen Hull City om in een 3-1 overwinning en staat nu met 27 punten op de vijftiende plaats. Dusan Tadic was tegelijkertijd de grote man bij Southampton en Mark Arnautovic was met een dubbelslag belangrijk voor Stoke City.

Leicester City - Hull City 3-1

Leicester hoopte de zege op Liverpool een passend vervolg te geven, maar begon niet best tegen Hull. De bezoekers kwamen na veertien minuten na een counter namelijk op voorsprong: Sam Clucas gleed de bal binnen. Leicester liet zich echter niet kisten, ging beter voetballen en kwam via Christian Fuchs (na een combinatie met Jamie Vardy) langszij. The Foxes hoopten in de tweede helft door te drukken, maar de eerste mogelijkheid was voor de bezoekers: Harry Maguire trof de paal. Toch was het Leicester dat even later scoorde: Riyad Mahrez knalde met zijn rechter raak. In het vervolg kreeg onder anderen Oumar Niasse nog een mogelijkheid, maar Leicester trok de voorsprong over de streep. Sterker: via een eigen doelpunt van Tom Huddlestone werd het ook nog 3-1.



Manolo Gabbiadini maakte het derde doelpunt van Southampton.

Watford - Southampton 3-4

Southampton kende een valse start, want binnen vier minuten stond de gastheer al op voorsprong: Troy Deeney ging de combinatie aan met Stefano Okaka en volleerde binnen. The Saints gingen onder aanvoering van Dusan Tadic op jacht naar de gelijkmaker en vonden die kort voor het halfuur: het was Tadic zelf die uit een rebound de 1-1 maakte. Daar bleef het niet bij, want in de blessuretijd maakte Nathan Redmond er op aangeven van Tadic 1-2 van. De tweede helft kende een voorzichtig eerste kwartier, maar daarna gebeurde er genoeg noemenswaardigs. Heurelho Gomes verrichtte een aantal reddingen en Okaka maakte na 82 minuten de gelijkmaker. Watford dacht het punt binnen te hebben, maar via Manolo Gabbiadini en opnieuw Redmond werd het nog 2-4. Abdoulaye Doucouré deed later weer wat terug.



Marko Arnautovic viert een van zijn twee treffers.

Stoke City - Middlesbrough 2-0

Marko Arnautovic maakte zaterdag zijn vierde en vijfde Premier League-doelpunt van het seizoen. De voormalig aanvaller van onder meer FC Twente profiteerde na een half uur van een misverstand in de verdediging, omspeelde de doelman en schoof de 1-0 tegen de touwen. Na 42 minuten stond hij bij een hoekschop op de goede plaats om er 2-0 van te maken. The Potters zaten op rozen en na de pauze kwam de zege eigenlijk niet meer in gevaar. Darren Gibson dacht nog wel even de aansluitingstreffer te maken, maar hij werd teruggefloten vanwege buitenspel. Het bleef bij 2-0. Bruno Martins Indi, Ibrahim Afellay, Erik Pieters en Marten de Roon kwamen allemaal in actie.