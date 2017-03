Mertens beslist topper met dubbelslag; wereldredding van Reina

Napoli is AS Roma tot op twee punten genaderd. I Partenopei kregen het Stadio Olimpico zaterdag stil door met 1-2 van Roma te winnen en zij staan nu met 57 punten op de derde plaats in de Serie A. Dries Mertens groeide met twee doelpunten uit tot de man van de wedstrijd, al raakte hij in de slotfase nog wel geblesseerd. Kevin Strootman nam de aansluitingstreffer voor zijn rekening.

De voormalig aanvaller van onder meer PSV en FC Utrecht, Mertens dus, brak na 25 minuten de ban, want na een pass van José Callejón lobte hij de bal van dichtbij over Wojciech Szczesny heen. Het was het eerste doelpunt dat Napoli in competitieverband bij Roma maakte sinds 2013. Strootman kon de stand daarna gelijktrekken, maar de middenvelder schoot over. In de eerste helft werden er verder nog treffers van Diego Perotti en Mertens afgekeurd. Het Roma van Luciano Spalletti hoopte na de onderbreking wat terug te doen, maar het was Napoli dat scoorde.

Na dom balverlies van Federico Fazio kon Lorenzo Insigne in stelling worden gebracht en op aangeven van de buitenspeler tikte Mertens binnen: 0-2. Na die treffer liepen de gemoederen bij vlagen hoog op en werd er een hoog speltempo gehanteerd, maar heel veel kansen werden er niet meer genoteerd. Rog stuitte na een counter op Szczesny en Mohamed Salah trof de paal, maar het leek bij 0-2 te blijven. Leek, want Strootman deed in de voorlaatste minuut nog wat terug. José Reina voorkwam met een uiterste krachtsinspanning nog de 2-2.