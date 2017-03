Ibrahimovic: ‘Kijk maar terug, hij sprong tegen mijn elleboog aan’

Met de kraker tussen Liverpool en Arsenal nog op het programma had Manchester United zaterdagmiddag goede zaken kunnen doen in de strijd om plaatsing voor de Champions League. The Red Devils speelden echter gelijk tegen AFC Bournemouth en na afloop ging het vooral over de verbeten duels tussen Zlatan Ibrahimovic en Tyrone Mings.

De verdediger raakte voor de rust een liggende Ibrahimovic tegen het hoofd, waarna de Zweed wraak leek te nemen met een rake elleboogstoot. Hij zag dit zelf echter anders: “Luister, wat er op het veld gebeurt, blijft ook op het veld. Jullie hebben allemaal tv, dus jullie kunnen de beelden terugkijken. Ik spring op en kom hoog en hij springt tegen mijn elleboog aan. Het was niet mijn bedoeling iemand te raken, ik weet niet wie er op mijn hoofd ging staan. Als hij het was, was hij het”, reageerde Ibrahimovic na de wedstrijd tegenover de BBC.

José Mourinho dacht na afloop het zijne van de incidenten: “Ik ben een voetbalman, ik zit al jaren in de voetballerij en ik praat niet graag over wat er tijdens wedstrijden is gebeurd. Wat gebeurd is, gebeurde. De scheidsrechter was erbij. Als je me vraagt of ik vind dat Mings drie, vier of vijf wedstrijden moet worden geschorst, houd ik me daar niet mee bezig. Hij weet wat hij heeft gedaan, dat weet hij beter dan wie dan ook. Hij weet beter wat zijn intentie was dan de scheidsrechter, het kan mij niets schelen”, reageerde de trainer tegenover Sky Sports.