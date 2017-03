Man United loopt averij op na gemiste strafschop van Ibrahimovic

Manchester United heeft in de strijd om een Champions League-ticket dure punten laten liggen. The Red Devils stonden zaterdagmiddag ruim één helft lang met een man meer op het veld tegen Bournemouth, maar bleven op een 1-1 gelijkspel steken. Het doelpunt voor de nummer zes van de Premier League werd gemaakt door Marcos Rojo.

Rojo maakte zijn eerste Premier League-doelpunt ooit, want in zijn 54e voorgaande optredens in de hoogste afdeling van Engeland scoorde hij niet. De Argentijn zette na 23 minuten zijn voet tegen een hard schot van Antonio Valencia en liet doelman Artur Boruc daarmee kansloos: 1-0. Er had al eerder een treffer kunnen vallen, maar Zlatan Ibrahimovic stond twee keer niet goed genoeg op te letten, Wayne Rooney kopte over en Paul Pogba en Anthony Martial stuitten op Boruc. Na de openingstreffer bleef Man United de bovenliggende partij, maar zes minuten voor rust werd het plotsklaps gelijk op Old Trafford.



Zlatan Ibrahimovic deelt een elleboogstoot uit aan Tyrone Mings

Phil Jones gleed Marc Pugh in het strafschopgebied onderuit en Josh King zette de daaropvolgende penalty om in de 1-1. In de slotfase van de eerste helft kregen Ibrahimovic en Rooney nog een goede kans en liepen de spanningen heel hoog op. Tyrone Mings liep al dan niet bewust tegen het hoofd van Ibrahimovic aan, waarna de Zweed de verdediger kort daarna een elleboogstoot gaf. Het tweetal werd niet bestraft, maar Bournemouth moest wel met tien man verder doordat Andrew Surman met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

Man United hoopte van die numerieke meerderheid te profiteren, maar in de eerste 25 minuten kwam men niet verder dan een van richting veranderd schot van Rooney en een afstandspoging van Pogba. José Mourinho besloot niet af te wachten en greep in: Marouane Fellaini, Marcus Rashford en Jesse Lingard kwamen binnen de lijnen voor Rooney, Michael Carrick en Luke Shaw. Man United deed er alles aan om er nog 2-1 van te maken, maar die treffer zou niet meer vallen. Ibrahimovic kreeg de beste kans: hij miste vanaf elf meter. Pogba kreeg ook nog wel een kans, maar hij raakte de bal volledig verkeerd.