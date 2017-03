‘Ik hoop dat ik mijn carrière ook bij Feyenoord kan afsluiten’

Karim El Ahmadi zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord en ligt daardoor tot de zomer van 2019 vast in Rotterdam. De middenvelder sluit niet uit dat Feyenoord ook zijn laatste club in het profvoetbal is.

“Ik hoop dat ik mijn carrière hier kan afsluiten”, zegt de Marokkaans international in De Telegraaf. “Je ziet genoeg voorbeelden van leeftijdsgenoten die met fysieke ongemakken te maken hebben, maar ik voel me topfit en voel me ook heel erg thuis in Rotterdam (…) Ik hoop dat ik bij deze club nog jaren kan doorgaan.”

De 32-jarige El Ahmadi speelde drie periodes bij Feyenoord en kwam tot dusverre tot 215 officiële wedstrijden in dienst van de Kuipbewoners. Daarin kwam hij tot achttien doelpunten en vijftien assists.