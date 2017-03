‘Raiola wil supertalent van Juventus onderbrengen bij Ajax’

Moise Kean hoeft bij Juventus niet te rekenen op veel speelminuten in de hoofdmacht en de zeventienjarige aanvaller wordt door Goal in verband gebracht met een overstap naar Ajax. Zaakwaarnemer Mino Raiola wil de zeventienjarige spits tijdelijk onderbrengen in Amsterdam, in de hoop op meer speelminuten op het hoogste niveau.

Door stevige concurrentie in de Juventus-aanval van spelers als Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín en Mario Mandzukic hoeft Kean niet te rekenen op veel kansen in het eerste elftal. Nu de Oude Dame er ook nog eens aan denkt om Alexis Sánchez over te nemen van Arsenal, weet Kean genoeg. Afgelopen zomer informeerde Ajax naar verluidt al naar de diensten van het talent.

Raiola wil Kean op tijdelijk naar Ajax brengen. De spits, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, wordt immers gezien als een groot talent en de club wil hem derhalve niet definitief laten vertrekken. Hij tekende nog geen contract bij Juve, maar dat zal niet lang op zich laten wachten. Kean moet bij Ajax dan de concurrentiestrijd aan gaan met Kasper Dolberg, terwijl ook Klaas-Jan Huntelaar in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Amsterdam.