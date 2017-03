‘Ik wilde een volgende stap en daarom heb ik voor Bayern gekozen’

Bayern München maakte in januari melding van de komst van onder anderen Niklas Süle en de verdediger kan niet wachten om er in de zomer aan de slag te gaan. De 21-jarige Duitser is ervan overtuigd dat hij het goed kan gaan doen bij de huidige koploper en regerend kampioen van de Bundesliga.

“Ik was niet gegaan als ik er niet van overtuigd was geweest dat ik hier kan spelen en mij hier verder kan ontwikkelen”, aldus Süle in een interview met BILD. “Bayern speelt veel wedstrijden en ik hoop mij via Bayern vast in de nationale ploeg te spelen. Ik heb al goede gesprekken met Joachim Löw gevoerd; hij is tevreden over mij.”

Süle verlaat TSG Hoffenheim omdat hij ‘een volgende stap’ wil maken: “En daarom heb ik voor een transfer naar Bayern gekozen. Ik wil mij op een ander level uitproberen.” De enkelvoudig international speelde tot dusverre 105 officiële wedstrijden voor Hoffenheim en daarin kwam hij tot zeven doelpunten en twee assists.