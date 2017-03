‘De wedstrijd tegen Ajax moet niet mijn plafond zijn, ik wil meer’

Op weg naar de kwartfinales van de Europa League neemt Ajax het op tegen FC Kopenhagen. Naast Nicolai Boilesen treffen de Amsterdammers ook Uros Matic, ex-speler van NAC Breda en tevens broer van Chelsea-middenvelder Nemanja Matic. De 26-jarige middenvelder kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met de Amsterdamemrs.

Waar de aandacht doorgaans gevestigd is op Nemanja Matic, is het dit seizoen Uros Matic die op Europees niveau actief is. “Nu kan de familie van mijn Europese wedstrijden genieten”, zegt hij in een interview met Tipsbladed. “Het is mijn droom om uiteindelijk in de Champions League te spelen en als we op deze manier doorgaan, dan is dat mogelijk.”

Donderdag wacht eerst de confrontatie met Ajax. Net als ploeggenoot William Kvist en coach Stale Solbakken kwam ook Matic eerder uit tegen Ajax. “Ajax is een grote club in Nederland en met NAC waren we altijd de underdog. Ajax heeft altijd technische en getalenteerde spelers, dus we zullen wel zien. Wij hebben ook een goed team. Het wordt een mooie ervaring. Hopelijk gaan we een ronde verder.”

Matic hoopt dat het niveau bij Kopenhagen niet zijn plafond is. “Ik heb nog nooit op zo’n hoog niveau gespeeld als nu. De wedstrijd tegen Ajax moet niet mijn plafond zijn, ik wil meer. Alles kan gebeuren in het voetbal.”