Vilhena leerde de kunst van het doseren: ‘Mijn spel is constanter’

Karim El Ahmadi zette vrijdag zijn handtekening onder een nieuw contract en ligt nu tot de zomer van 2019 vast bij Feyenoord. De contractverlenging van de steunpilaar van de Rotterdammers is goed nieuws voor de club, maar ook voor Tonny Vilhena. Het tweetal weet elkaar goed te vinden binnen de lijnen en gaan ook buiten het veld goed met elkaar om.

"We vormen een koppeltje in het veld, maar daarbuiten ben ik ook heel goed met Karim. Geeft hij me het grote broer-gevoel? Ja, eigenlijk wel”, zegt Vilhena tegenover De Telegraaf. Mede dankzij El Ahmadi is Vilhena volgens velen bezig aan zijn beste jaar. "Ik zie het anders, ik ben nu het meest constant. In de voorgaande jaren speelde ik twee keer goed en dan weer een wedstrijd minder. Ik beweer niet dat het nu altijd goed gaat, want ik blijf héél kritisch op mijn eigen spel. Maar het is wel veel constanter."

El Ahmadi heeft Vilhena doen inzien dat het beter is om tijdens een wedstrijd te doseren. "Het liefst speel ik een hele wedstrijd 'box to box' en ga ik achter elkaar over mijn tegenstander heen”, aldus de 22-jarige Feyenoorder. “Als je uit de jeugd van Feyenoord of Ajax komt, heb je heel je leven mogen aanvallen en scoren." Nu draagt hij ook verdedigend zijn steentje bij. "Met Jan-Arie, Eric, Karim en mij hebben we een blok dat staat als een huis. Zo voelen we dat."