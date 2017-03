Rekik kwijnt weg op de bank bij Marseille: ‘Draait bij hem om timing'

Karim Rekik heeft het moeilijk bij Olympique Marseille. De centrumverdediger kwam dit kalenderjaar nog maar twee keer in actie voor de Franse topclub. Stevige concurrentie in de achterhoede houdt de ex-PSV’er voorlopig uit de basis. Trainer Rudi Garcia erkent dat de Nederlander zich in een lastige situatie bevindt.

Na het kampioenschap van PSV in 2015 werd Rekik door Manchester City verkocht aan Marseille. In zijn eerste seizoen kwam hij nog veel aan spelen toe, maar dat is dit seizoen wel anders. “Wat betreft de situatie van Karim draait het eigenlijk allemaal om timing”, vertelt de coach volgens Foot Mercato. “Hij is het slachtoffer geworden van het feit dat het duo Rod Fanni en Rolando het zo goed doet. En dan was er ook nog de transfermarkt. Er werd gedacht dat hij zou vertrekken en anderen zijn plek zouden innemen.”

Het contract van de 22-jarige verdediger loopt door tot de zomer van 2019. “Hij zit in een lastige situatie, maar ik waardeer wat hij laat zien op de training. Hij kan zijn steentje bijdragen aan het huidige Marseille. Hij is een fijne speler om te coachen.”