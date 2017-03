‘Zlatan zette Gattuso ondersteboven in een wasmand, hij kon dat maken’

Zlatan Ibrahimovic scoorde in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk aan de lopende band en dat is in de Premier League niet anders. Het Zweedse fenomeen maakte in een eerder stadium al indruk op Mark van Bommel en Leo Beenhakker, die de spits leerden kennen bij respectievelijk AC Milan en Ajax.

Van Bommel speelde samen met Ibrahimovic in het shirt van AC Milan. "Die blik alleen al, wanneer je hem op de training één verkeerde bal geeft. Echt dodelijk", vertelt de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vergeet nooit meer dat hij Gennaro Gattuso ooit ondersteboven in een wasmand zette, toen hij Zlatan zat uit te dagen. Dat was een geintje, hoor. Maar toch. Zlatan kon dat maken."

Beenhakker was de man die Ibrahimovic in 2001 naar Ajax haalde. "Bij Zlatan zie je het in zijn ogen. Dat had hij als jong ventje al”, vertelt de voormalig technisch directeur. “Een haast onvoorstelbare drive om de beste te zijn, om alles te willen winnen. Daarin was hij - toen al - uniek. Het zou bijdehand zijn om te zeggen dat ik het allemaal al voorspeld had. Dat hij zó ongelooflijk goed zou worden: zoiets weet je nooit zeker. Maar dat hij een pure winnaar was: geen twijfel mogelijk."

De 35-jarige spits heeft volgens Beenhakker een specifieke kwaliteit. “Hij heeft zo’n ongelooflijk gevoel voor ruimte. Kijk eens hoe vaak hij op de goede plek staat. Hoe hij zich met één loopactie vrijmaakt van zijn tegenstander, al is het maar twee meter. Dat is ongekend, briljant.”