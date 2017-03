‘Het hangt van twee dingen af, allereerst de wens van Klaas-Jan’

Klaas-Jan Huntelaar lijkt Schalke 04 komende zomer na totaal zeven seizoenen te gaan verlaten. Volgens Duitse media is de kans klein dat de dure aanvaller een nieuw contract krijgt aangeboden en een terugkeer naar Ajax lijkt voor de hand te liggen. Volgens ex-Ajacied Gerald Sibon kan de ervaren aanvaller nog van grote waarde zijn voor de club waar hij tussen 2006 en 2009 naam maakte.

Wat Sibon betreft zitten er wat haken en ogen aan een eventuele terugkeer van Huntelaar bij Ajax. "Dat hangt van twee dingen af. Allereerst de wens van Klaas-Jan”, vertelt Sibon in gesprek met ELF Voetbal. “Als hij nog een volledig seizoen in de basis wil staan, dan zal hij niet als pinchhitter naar Ajax gaan. Misschien wil hij wel veel liever nog een mooi avontuur beleven in Amerika of Australië."

"En ten tweede: wat wil Ajax?", gaat de oud-spits verder. "Als het belang van het kampioenschap het zwaarst weegt, dan zal de beste spelen. Simpel. Ook als dat de oude Huntelaar boven Kasper Dolberg, toch het pareltje van Ajax, is. Maar als het belang van opleiden en doorverkopen bovenaan staat, dan moet Huntelaar die begeleidingsrol vervullen. Ten opzichte van sc Heerenveen is Ajax minder een opleidingshuis, al zijn we dat in Nederland uiteindelijk allemaal.”

Sibon denkt dat Huntelaar in welke rol dan ook van grote waarde kan zijn voor het jonge Ajax. "Hij scoort altijd en overal”, aldus Sibon. “Dus ook bij Ajax. En ook als 'begeleider' kun je heel waardevol zijn. Als Huntelaar iets in het voetbal wil blijven doen, kan zo'n jaar ook voor hem nog van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Dennis Bergkamp."