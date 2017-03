Mourinho: ‘Hij moet over een paar jaar de beste linksback zijn’

Luke Shaw overweegt volgens the Guardian aan het einde van het seizoen te vertrekken bij Manchester United, maar José Mourinho lijkt niet mee te willen werken. De manager geeft namelijk aan dat hij veel potentie ziet in de 21-jarige linkerverdediger, die voor zo’n 37 miljoen euro overkwam van Southampton.

Mourinho vertelt in de Engelse media ‘veel linksbacks’ te hebben: “Daley Blind, Shaw, Marcos Rojo en Matteo Darmian kunnen daar allemaal spelen, maar ze zijn wel verschillende spelers. Ik denk dat degene die over een paar jaar de beste van allemaal is, dat Shaw is. Hij heeft in potentie het meeste in zijn mars”, aldus de Portugees.

“Leeftijd, fysieke gesteldheid, intensiteit, kunnen aanvallen, enzovoort. Hij zou de beste moeten worden, maar om de beste te worden, moet je hard werken. Dat is wat hij probeert te doen.” Mourinho geeft verder aan dat hij zich op zijn plek voelt op Old Trafford, hoewel de resultaten nog niet zijn wat ze moeten zijn. “Ik ben gelukkig en denk dat de rest dat ook is, want iedereen wil hetzelfde: verbetering.”

“Mijn band met de eigenaren en de directie is niet alleen professioneel, die gaat veel verder dan dat. Het is ook een relatie waarin het gaat om vertrouwen. Verder denk ik dat Man United erachter is gekomen dat ik helemaal niet zo’n monster ben als de media soms willen doen geloven”, glimlacht Mourinho. “Ik ben zo slecht, arrogant en moeilijk nog niet. Tot dusver is er in ieder geval nog niet één speler geweest die op de training voor mij is gevlucht. De relatie met de spelers is erg goed.” Man United gaat zondag op bezoek bij Man City.