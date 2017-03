Bosz is kritisch op scheidsrechters: ‘Zo haken we internationaal af’

Peter Bosz is niet te spreken over het niveau van het scheidsrechterskorps in Nederland. De trainer van Ajax is van mening dat de arbiters een voorbeeld moeten nemen aan Bas Nijhuis, die tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord niet foutloos floot, maar wel veel door durfde laten gaan.

Bosz geeft aan dat hij soms moet ‘lachen’ om momenten waarbij er gefloten wordt, bijvoorbeeld bij kopduels waarbij Davinson Sánchez hoog boven zijn tegenstander uit komt. “Ik zeg niet dat dit de enige reden is, maar dit is wel een van de redenen waardoor we internationaal afhaken. Door dat pietluttige fluiten!”

“Nijhuis is er eentje die een wedstrijd laat gaan, maar hoe trek je een lijn? Dat is best moeilijk. De ene week mogen dingen niet, de andere week weer wel”, zo wordt Bosz geciteerd door het Algemeen Dagblad. Hij gaat met Ajax zondagmiddag op bezoek bij FC Groningen.