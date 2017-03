‘Sneijder botst met nieuwe hoofdtrainer: ‘Krizi’ bij Galatasaray’

Wesley Sneijder zou zomaar eens aan zijn laatste maanden bij Galatasaray bezig kunnen zijn, want volgens onder meer Milliyet botert het totaal niet tussen de aanvallende middenvelder en Igor Tudor. De international van het Nederlands elftal is niet tevreden over de aanpak van de opvolger van Jan Olde Riekerink.

De bovengenoemde krant schrijft dat de ‘status’ van Sneijder bij Galatasaray aan het afbrokkelen is daar hij onder Tudor niet langer zeker is van een basisplaats. De oud-verdediger had Sneijder naar verluidt aankomende maandag niet eens willen opstellen tegen Antalyaspor; Sneijder kan vanwege een blessure echter sowieso niet in actie komen.

Het zou allemaal zijn begonnen bij de wedstrijd tegen Besiktas, waarin Sneijder werd gewisseld en Tudor geen blik waardig gunde. Tudor zou Sneijder extra hard laten trainen omdat hij vindt dat de technicus moet afvallen én zou Sneijder in zijn spelconcept veel meer meters willen laten maken dan Olde Riekerink deed.

De 126-voudig international zou erg ontevreden zijn over die aanpak, wordt omschreven als ‘de ongelukkige man van Florya (trainingscomplex van Galatasaray, red.)’ en volgens het medium is er al met al een heuse ‘krizi’ (crisis) gaande tussen werknemer en werkgever. Sneijder heeft in de Türk Telekom Arena nog een contract tot de zomer van 2018, maar het is dus de vraag of hij dat gaat uitdienen.