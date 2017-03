Maduro: ‘Ik stond zelfs in de belangstelling van Bayern München’

Hedwiges Maduro is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van FC Groningen. De verdediger annex middenvelder speelde dit seizoen pas 126 minuten en lijkt onder trainer Ernest Faber niet op veel meer speeltijd te hoeven rekenen. Maduro erkent in Het Parool dat zijn situatie ‘uitzichtloos’ is.

De achttienvoudig international van het Nederlands elftal is echter niet van plan om zich daarbij neer te leggen: “Mensen moeten niet denken dat ik er niets meer van kan. Dat ik achter de rest aanhobbel of zo. Geloof me: ik kan echt nog wel voetballen.” Maduro zegt dat hij zo hard mogelijk blijft trainen om straks fit te zijn voor een nieuwe werkgever.

Maduro erkent wel dat zijn loopbaan een andere wending heeft genomen dan hij gehoopt had. Hij speelde in 2012 voor Valencia, maar daarna ging het bergafwaarts. “Ik speelde alles bij Valencia en het Nederlands elftal en stond in de belangstelling van Bayern München. Tot ik mijn enkelbanden scheurde en ik vijf maanden moest revalideren”, besluit Maduro.