Van Bronckhorst: ‘Pfoe, ik zou geen nee zeggen tegen Barcelona’

Giovanni van Bronckhorst ziet Ronald Koeman als een goede kandidaat voor het trainerschap bij Barcelona. De oefenmeester van Everton wil zelf niets kwijt over de geruchten, maar Van Bronckhorst wel. "Ik denk dat hij niet voor niets wordt genoemd."

"Hij zou daar niet misstaan", voegt de trainer van Feyenoord daaraan toe. Koeman is een van de voorgangers van Van Bronckhorst in De Kuip en presteert dit seizoen goed met Everton. The Toffees zijn al negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen en Koeman wordt nog steeds op handen gedragen in Camp Nou.

Net als de Zaandammer heeft ook Van Bronckhorst een succesvol verleden als speler in Barcelona. De voormalig linksback speelde vier seizoenen voor Barcelona en won daarin onder meer twee landstitels en eenmaal de Champions League. "Of ik nee zou zeggen tegen Barcelona? Pfoe. Ik heb een mooie periode daar gehad. Het is nu te vroeg, maar ik zou geen nee zeggen", citeert de NOS de succestrainer van de Eredivisie-koploper.