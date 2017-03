‘Ben blij dat ik Ödegaard heb laten spelen, dat scheelt me weer 40.000 euro’

SC Heerenveen morste vrijdagavond punten tegen Go Ahead Eagles (2-2), maar Martin Ödegaard speelde een uitstekende wedstrijd. De Noor viel op met uitstekende passes, bijvoorbeeld voorafgaand de 2-1 van Luciano Slagveer. "Ik denk zelf ook dat het mijn beste wedstrijd tot nu toe was voor de club", erkent Ödegaard.

Deze week meldde het Spaanse El Confidencial dat Heerenveen voor iedere wedstrijd waarin Ödegaard geen speeltijd krijgt, 40.000 euro moet betalen aan zijn club Real Madrid. Dat werd al gauw ontkend door de Friezen en ook Ödegaard kan er weinig mee. "Ik speel in de basis om de juiste redenen", verzekert de technicus in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is voor mij een soort van grappig hoe deze geruchten ontstaan. In Madrid ging het vaker op deze manier. Iedereen weet dat een club als Heerenveen deze bedragen niet kan betalen."

"Voor mij zijn de geruchten geen extra motivatie om beter te presteren. Ik focus me er niet op en trek me er zo weinig mogelijk vandaan. Dat ik vandaag zo gemotiveerd speelde kwam ook door het team. We waren vandaag goed aan de bal", aldus Ödegaard. Trainer Jurgen Streppel kon na afloop van de remise ook wel lachen om de berichtgeving in Spanje. "Ik ben blij dat ik Ödegaard heb laten spelen, dat scheelt me weer 40.000 euro salaris", grapte hij bij FOX Sports.