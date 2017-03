Meest scorende invaller dreigt te vertrekken: ‘Ze mogen haast maken’

Henk Veerman werd vrijdag na 62 minuten ingebracht in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2) en had slechts drie minuten nodig om de 1-1 te maken voor sc Heerenveen. De spits is dit seizoen met vijf doelpunten de meest scorende invaller in de Eredivisie. Toch lijkt een vertrek van Veerman in de maak.

Voor 1 april moet Heerenveen duidelijkheid geven aan Veerman, die een aflopend contract heeft. De Friezen hebben een optie de verbintenis met een jaar te verlengen. "Ik wacht nu gewoon af. Er is mij verteld dat ze 'm niet gingen lichten, dus er verandert voor mij niet veel. Ik verwacht ook niet dat ze hem gaan lichten. Mochten ze dat wel doen, dan mogen ze wel haast maken", aldus de Volendammer bij FOX Sports.

Trainer Jurgen Streppel zegt dat hij wel meer kán vertellen over de situatie van de 26-jarige Veerman. "Maar daar ben ik niet de aangewezen persoon voor", voegt hij daaraan toe. "Ik ben trainer van Heerenveen en Henk is een prima speler. Ik ga niet over contracten. Ik heb gezegd dat ik Henk een goede speler vind. Maar dat vindt heel Heerenveen. Sponsors, publiek, trainers, spelers. Wij zijn blij met Henk."