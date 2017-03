'Waarom zou Zlatan dit jaar de Ballon d'Or niet kunnen winnen?'

Zlatan Ibrahimovic verruilde Paris Saint-Germain afgelopen zomer voor Manchester United en de aanvaller is bezig aan een indrukwekkend seizoen op Old Trafford. In 38 wedstrijden in alle competities scoorde Ibrahimovic al 26 keer en vorige week bezorgde hij United met twee treffers tegen Southampton (3-2 winst) bijna hoogstpersoonlijk de EFL Cup. Manager José Mourinho komt in aanloop naar het competitieduel van zaterdag met Bournemouth superlatieven tekort voor de Zweed.

"Het is ongelofelijk wat hij dit seizoen al gedaan heeft. Het aantal doelpunten dat hij gemaakt heeft, de wedstrijden op Wembley, de prijzen, zijn rol in de groep en zijn betekenis voor het team", somt een lyrische Mourinho op in gesprek met MUTV. "Hij is een fenomeen. Ik heb er geen andere woorden voor." United won dit seizoen naast de EFL Cup ook al de Community Shield.

Ibrahimovic won vele prijzen in zijn loopbaan, maar de 35-jarige spits werd nooit uitgeroepen tot beste speler ter wereld. Mourinho breekt nu een lans voor zijn sterspeler. "Ik ken Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar ik kan niet geloven dat Ibrahimovic nog nooit de Ballon d'Or gewonnen heeft. Waarom zou het dit jaar niet kunnen gebeuren?", vraagt de Portugese oefenmeester zich hardop af. "Als hij ons aan meer prijzen zou kunnen helpen, zoals de Europa League, waarom zou hij dan de Ballon d'Or niet verdienen te winnen?"