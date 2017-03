Bayern München kan grote stap zetten na onbegrijpelijke misser Werner

RB Leipzig heeft dure punten laten liggen in de strijd om de Duitse landstitel. De nummer twee van de Bundesliga kwam op verplaatsing niet voorbij middenmoter FC Augsburg: 2-2. Timo Werner was met een doelpunt belangrijk voor Leipzig, maar miste een gigantische kans op de winnende treffer. Bayern München kan het gat zaterdag uitbreiden tot zeven punten, voor te winnen bij 1. FC Köln.

Augsburg, zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw en aanvoerder Paul Verhaegh, kwam na achttien minuten op voorsprong. Een heerlijke uithaal van Kostas Stafylidis van grote afstand zeilde in de bovenhoek achter doelman Peter Gulacsi. Leipzig had niet lang nodig om langszij te komen, want Werner rondde af na een uitstekende pass van Naby Keïta. Geen enkele andere speler onder de 21 jaar scoorde vaker dan Werner in de vijf topcompetities, dit seizoen: 14 keer.

Bovendien had Werner slechts 22 duels nodig om meer Bundesliga-doelpunten te maken voor Leipzig dan in 95 wedstrijden voor VfB Stuttgart. Ook in de tweede helft scoorden beide ploegen eenmaal, al was het na rust Leipzig dat als eerste toesloeg. Marvin Compper kopte binnen na een voorzet van Emil Forsberg: 1-2. Niet veel later verdedigden de bezoekers niet goed en kon Martin Hinteregger de defensie opensnijden, om vervolgens de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. Omdat Werner daarna van enkele meters miste voor open doel, bleef het bij 2-2,