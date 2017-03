Nouri schittert voor Jong Ajax, FC Volendam en Jong PSV morsen

Jong Ajax blijft uitstekend meedraaien in de top van de Jupiler League. De belofteploeg van Marcel Keizer won vrijdagavond eenvoudig bij FC Oss (0-3) en nadert koploper VVV-Venlo door de zege tot op vijf punten. VVV komt maandag nog wel in actie tegen Jong FC Utrecht. FC Volendam en Jong PSV kwamen beide niet tot winst.

FC Oss – Jong Ajax 0-3

Trainer Marcel Keizer van Jong Ajax had de beschikking over een sterke ploeg. Onder anderen Kenny Tete, Justin Kluivert, Donny van de Beek, Mateo Cassierra, Václav Cerný en Abdelhak Nouri maakten hun opwachting in Oss en laatstgenoemde gaf af vroeg zijn visitekaartje af. Nouri ontving het leder na elf minuten spelen van Cerný en gaf doelman Jordy Deckers voorts het nakijken met een briljante stift. Oss kreeg na de 0-1 diverse mogelijkheden op de gelijkmaker, maar was slordig in de afronding en kreeg daar nog in de eerste helft de rekening voor gepresenteerd. Cassierra schoot raak uit de draai en verdubbelde zo de voorsprong voor de Amsterdammers. Oss probeerde het daarna wel, maar was simpelweg niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van Ajax. Na een uur spelen verzorgde Tete na een prachtige pass van uitblinker Nouri de eindstand: 0-3.

De Graafschap – NAC Breda 2-1

De Graafschap is bezig aan een prima reeks. Het team van Henk de Jong won drie van zijn laatste vier duels en kwam na een half uur op voorsprong via sterspeler Piotr Parzyszek. De Poolse spits werd weggestoken door Andrew Driver en tekende vervolgens met zijn negentiende competitietreffer dit seizoen voor de 1-0. NAC maakte weinig indruk in de eerste helft, maar was na rust meermaals bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Filip Bednarek keepte echter een uitstekende wedstrijd en zag Daryl van Mieghem vijf minuten voor tijd de 2-0 binnenschieten voor De Superboeren. NAC scoorde nog wel tegen via Jari Oosterwijk, maar verder dan de aansluitingstreffer zouden de manschappen van Stijn Vreven niet meer komen.

Fortuna Sittard – Jong PSV 0-0

Het publiek in Sittard werd niet verwend in de eerste 45 minuten. In een gelijk opgaande eerste helft ontbrak het beide ploegen aan creativiteit en vielen er nauwelijks kansen te noteren. Kenneth Paal was op slag van rust namens de bezoekers dicht bij de 0-1, maar zijn poging werd onschadelijk gemaakt door Miguel Santos. Fortuna was betere ploeg in de tweede helft, maar het team van Sunday Oliseh moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling.

Christopher Braun in duel met Kenneth Paal.

FC Volendam – FC Dordrecht 1-1

Dordrecht vergaarde dit seizoen pas vier punten op vreemde bodem, maar in Volendam hield het elftal van Gerard de Nooijer lang gelijke tred met de thuisploeg. In de blessuretijd van het eerste bedrijf ging het echter toch nog mis voor de bezoekers. Na een bijzonder fraaie aanval zette clubtopscorer Jack Tuyp Volendam op voorsprong met zijn achtste competitiedoelpunt dit seizoen. Dordrecht rechtte na rust echter de rug en kwam halverwege de tweede helft langszij via Joël Thomas: 1-1.

MVV Maastricht– Almere City 2-2

Het was eenrichtingsverkeer richting het doel van Almere in de eerste helft. MVV creëerde enkele bijzonder goede kansen, maar Chiel Kramer hield zijn doel schoon. De keeper redde onder meer op pogingen van Joeri Schroijen en Ricardo Ippel en hield zijn ploeg daarmee op de been. Silvester van de Water werd na de onderbreking binnen de lijnen gebracht bij Almere en de vleugelflitser had amper vier minuten nodig om zijn waarde te bewijzen. Een perfecte voorzet van Van de Water werd binnengetikt door Rick ten Voorde: 0-1. MVV kwam vervolgens via invaller Emrullah Güvenc op gelijke hoogte, maar Calvin Mac-Intosch bracht Almere direct weer op voorsprong. De aanvaller kopte raak na een fraaie aanval en leek de bezoekers daarmee de overwinning te bezorgen. Schroyen bepaalde in de slotfase echter toch nog anders: 2-2.

Leroy Labylle in een kopduel met Rick ten Voorde

FC Eindhoven – SC Telstar 4-2

Eindhoven was voor eigen publiek uit op eerherstel, nadat het drie weken geleden na zeven overwinningen op rij weer eens een thuiswedstrijd verloor. Telstar had daar echter geen boodschap aan en ging brutaal van start. Orhan Dzepar ontsnapte na amper vijf minuten spelen aan de aandacht van de Eindhovense defensie en gleed de 0-1 achter doelman Ruud Swinkels. Een hard gelag voor Eindhoven, maar de thuisploeg stelde nog in de eerste helft orde op zaken. Eerst nivelleerde Civard Sprockel de score uit een hoekschop, waarna Rai Vloet enkele minuten voor de thee met het hoofd voor de 2-1 tekende. Eindhoven kwam na de pauze uitstekend uit de kleedkamer en vergrootte de marge al vroeg in de tweede helft via Dario Van den Buijs. Telstar bracht de spanning nog wel terug via Fabian Serrarens, maar Van den Buijs gooide het duel in de slotfase op slot met zijn tweede doelpunt van de avond.

Rai Vloet tekende voor de 2-1.

RKC Waalwijk – Helmond Sport 5-2

Helmond verloor vier van zijn laatste vijf wedstrijden in de Jupiler League, maar de ploeg van Roy Hendriksen kende in het Mandemakers Stadion een voortvarende start. Na geklungel in de defensie van RKC bracht Teije Ten Den de bezoekers op 0-1. Die voorsprong hield echter niet lang stand, want Fred Benson tekende op slag van rust alweer voor de gelijkmaker. RKC maakte in de tweede helft jacht op de overwinning, maar moest een pas op de plaats maken toen Ten Den optimaal profiteerde van een blunder van doelman Tamati Williams. De thuisploeg liet zich echter niet kennen. In een tijdsbestek van slechts zeven minuten scoorden Daan Rienstra, Johan Voskamp en Pieter Langedijk voor RKC, waardoor de punten uiteindelijk in Waalwijk bleven. Langedijk tekende in de blessuretijd ook nog voor de 5-2.

FC Den Bosch – FC Emmen 1-1

Den Bosch verzamelde slechts één punt in zijn laatste vier competitieduels en ook tegen FC Emmen ging het al snel mis voor het elftal van Wiljan Vloet. Slordig balverlies van Dalian Maatsen leidde na tien minuten spelen de 0-1 van Alexander Bannink in. De gastheren maakten een povere indruk, maar werden na ruim een kwartier in de tweede helft in het zadel geholpen door Tim Siekman, die in het strafschopgebied van Almere een overtreding beging op Mario Bilate. Niek Vossebelt maakte vervolgens dankbaar gebruik van het buitenkansje: 1-1.