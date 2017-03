Swingend Heerenveen baalt ondanks glansrol voor Ödegaard

SC Heerenveen heeft vrijdagavond een overwinning op Go Ahead Eagles laten glippen. De Friezen knokten zich na rust terug van een 0-1 achterstand, maar incasseerden in de slotminuten toch de gelijkmaker: 2-2. Dankzij het punt gaat Heerenveen voorlopig wel over AZ heen op de ranglijst, maar de nummer vijf van de Eredivisie zal toch balen van het wedstrijdverloop. Go Ahead blijft zestiende.

De openingsfase van de wedstrijd kenmerkte zich door veel balverlies aan beide zijden. Heerenveen en Go Ahead waren slordig met het inspelen van de bal en wisten daardoor geen uitgespeelde kansen te creëren in het eerste kwartier. Na het slordige begin volgde echter de eerste mogelijkheid en dat was direct een levensgrote. Martin Ödegaard lanceerde Pelle van Amersfoort met een sublieme steekpass. Laatstgenoemde middenvelder kwam vervolgens oog in oog te staan met Theo Zwarthoed en raakte de paal met zijn schuiver.

Sam Hendriks bracht Go Ahead Eagles verrassend aan de leiding.

Met een razendsnelle counter was Go Ahead even daarna gevaarlijk. Elvis Manu veroverde de bal van Yuki Kobayashi en had vervolgens een heerlijke pass in huis voor de diepgaande Jarchinio Antonio. De buitenspeler stuitte op de uitgekomen Erwin Mulder. Er lag ruimte in de achterhoede van Heerenveen en daar wist Go Ahead na een halfuur echt van te profiteren. Sander Fischer stuurde Sam Hendriks diep, waarna de spits op het lichaam van Mulder stuitte. In de rebound was het alsnog raak. De strijd ging gelijk op, maar Go Ahead nam de voorsprong mee de kleedkamers in.

Het duel ging na rust op en neer en dat kwam de amusementswaarde ten goede. Antonia blunderde vlak na rust met een te korte terugspeelbal richting Theo Zwarthoed, die werd onderschept door Reza Ghoochannejhad. De clubtopscorer weigerde het cadeautje uit te pakken: hij schoot op de keeper van Go Ahead. Trainer Jurgen Streppel had zijn wissels na 62 minuten al verbruikt en toonde aanvallende intenties door Younes Namli, Luciano Slagveer en Henk Veerman binnen de lijnen te brengen bij Heerenveen.

De laatste nederlaag van Heerenveen tegen Go Ahead dateerde van mei 1995 en die reeks leek verbroken te worden. Zo ver kwam het echter niet. Invaller Veerman stond koud in het veld toen hij een aantal verdedigers opzij zette en hard en hoog uithaalde. De 2-1 volgde niet veel later. Na opnieuw een heerlijke steekbal van Ödegaard was het opnieuw een invaller die toesloeg: de rappe Slagveer plaatste de bal met een lobje subtiel achter Zwarthoed. Sam Larsson, die ook opviel met een prachtige 'elastico-panna' aan Dan Crowley, kreeg nog een uitgelezen kans op de 3-1. Hij miste en dat bleek een catastrofaal, want via invaller Leon de Kogel werd het toch nog gelijk. De spits profiteerde van slecht ingrijpen van Mulder.