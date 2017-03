Messi wijst clubleiding op vijf doelwitten

Gareth McAuley is al 37 jaar, maar nog lang niet versleten. De routinier is bezig aan een uitstekend seizoen bij West Bromwich Albion en gaat volgens trainer Tony Pulis spoedig bijtekenen. (Diverse Engelse media)

(The Sun)

Igor Tudor wil zaken doen met zijn oude werkgever Juventus. De trainer van Galatasaray hoopt dat Mario Mandzukic voor achttien miljoen euro naar Istanbul te halen valt. (The Sun)

De sterspeler hoopt op de komst van in elk geval Yerry Mina, terwijl Messi Barcelona vrij laat in de keuze tussen respectievelijk Moussa Dembélé en Sergi Enrich en Isco en Marco Verratti.