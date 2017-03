Van Hintum: ‘Daardoor hadden ik en andere buitenlanders weinig kans’

Het contract van Bart van Hintum bij Gaziantepspor is ontbonden. De dertigjarige linksback en zijn club zijn deze week uit elkaar gegaan, laat Van Hintum vrijdagavond weten aan FOX Sports. Daardoor is Van Hintum transfervrij op te pikken.

Afgelopen zomer maakte de vleugelverdediger de overstap van PEC Zwolle naar Gaziantepspor. Hij tekende een contract tot medio 2018 en ging naar eigen zeggen 'vier tot vijf keer' zijn PEC-salaris verdienen. In 15 van de 22 duels had Van Hintum een basisplaats bij de huidige hekkensluiter van de Süper Lig.

De afgelopen zes officiële wedstrijden behoorde Van Hintum echter niet tot de selectie. Zijn laatste optreden dateert van 15 januari. "Na de winterstop is er veel veranderd bij de club", verklaart Van Hintum. Hij doelt op twee trainerswissels in de afgelopen maanden. "Dit had het resultaat dat ik, met een paar andere buitenlandse spelers, weinig kans op spelen zou hebben."