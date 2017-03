FA volgt voorbeeld KNVB en introduceert ook vierde wissel

Scheidsrechter Kevin Blom maakte in de bekerwedstrijd tussen AZ en SC Cambuur van donderdag succesvol gebruik van de video-assistent en ook de Engelse voetbalbond gaat experimenteren met het fenomeen. De BBC meldt vrijdagavond dat de FA overstag is gegaan en zijn arbiters vanaf volgend seizoen het hulpmiddel gaat aanbieden.

Op de video-assistent zal in eerste instantie alleen in de FA Cup een beroep gedaan kunnen worden. Het hulpmiddel zal vanaf de derde ronde van het bekertoernooi zijn intrede doen, zo is besloten tijdens een vergadering van de International Football Association Board (IFAB), een organisatie gevormd door de wereldbond FIFA en de voetbalbonden van Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Daarnaast zullen de teams vanaf de kwartfinale van het lopende bekertoernooi in een eventuele verlenging een extra wissel mogen toepassen en is het alleen nog de aanvoerders van de ploegen toegestaan om in conclaaf te gaan met de scheidsrechter over een beslissing. "Het is belangrijk dat de FA bijdraagt aan de dramatiek en het spektakel van een competitie waarvan zoveel mensen houden", zei algemeen directeur Martin Glenn van de FA vorig jaar.