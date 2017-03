Willem II droomt: ‘Ik heb ook Europees voetbal gespeeld, dat is prachtig’

Willem II juichte deze week mee met Vitesse en AZ in het bekertoernooi. Doordat beide finalisten vermoedelijk in de top acht zullen eindigen, stijgt de kans op deelname aan de play-offs voor de Tilburgers. Bij Willem II durft men al te dromen van Europees voetbal.

AZ of Vitesse plaatst zich rechtstreeks voor Europees voetbal. FC Twente mag Europa niet in, waardoor het laatste ticket voor de play-offs doorschuift naar de negende ploeg in de Eredivisie, mits de drie clubs aan het eind van de rit in de top acht staan. "Dromen mag altijd. Dat is alleen maar mooi. Het zou geweldig zijn voor de club", beaamt verdediger Dico Koppers.

Op dit moment neemt Willem II de negende positie in. "Stel dat wij nog een paar keer verliezen, dan zak je meteen weer naar beneden. Daarom is het moeilijk om er over te praten", weet ook Koppers. Trainer Erwin van de Looi vindt het dan ook voorbarig om over Europa te spreken. "Ik heb als trainer ook Europees voetbal meegemaakt, dat is prachtig, maar het is echt nog te vroeg."