Neres krijgt ‘Ziyech- en Sánchez-behandeling’: ‘Wil voorzichtig zijn’

Het Ajax-publiek maakte vorige week in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 winst) voor het eerst kennis met miljoenenaankoop David Neres. De Braziliaanse vleugelspeler viel achttien minuten voor tijd in en kon na afloop rekenen op de >gematigde complimenten van coach Peter Bosz. Komend weekeinde gaan de Amsterdammers op bezoek bij FC Groningen, maar Neres zal vermoedelijk opnieuw genoegen moeten nemen met een reserverol.

"Ik wil voorzichtig zijn met David", vertelt Bosz vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De oefenmeester trekt de parallel met Hakim Ziyech, die afgelopen zomer na zijn komst van FC Twente ook rustig werd gebracht. "Je hebt dat ook met Hakim gezien. Ik heb hem ook eerst aan de rechterkant laten spelen om aan ons systeem te kunnen wennen. En dan heb je het over een jongen die mij volledig verstaat."

"Je moet je voorstellen hoe het is voor een jongen van de andere kant van de wereld. Ik ben blij dat hij hier nu al is, maar we hebben geen haast", vervolgt Bosz. "Ik heb Davinson Sánchez ook eerst in Jong Ajax laten spelen, ondanks dat hij dat helemaal niet leuk vond. Sanchez had net een finale van de Copa Libertadores gespeeld en Neres pas een wedstrijd of acht in het eerste van São Paulo. Dat is wel een verschil."