Guardiola bijt journaliste toe: ‘Al tien keer, was ik niet duidelijk?’

Josep Guardiola heeft genoeg van de vragen over Sergio Agüero. De Argentijn belandde eerder dit kalenderjaar op het tweede plan door de opkomst van Gabriel Jesus. Deze week kondigde Agüero aan bij Manchester City te willen blijven, maar niet voordat een gesprek zou plaatsvinden met de clubleiding over zijn situatie.

Het onderwerp werd tot ongenoegen van Guardiola ook vrijdag aangesneden tijdens de persconferentie voor de wedstrijd bij Sunderland van zondag. "Ik heb er al tien keer over gesproken. Tien keer. Je kent mijn mening", snauwde een zichtbaar geïrriteerde Guardiola richting een Engelse journaliste. "Ik kan niet elke persconferentie weer vragen beantwoorden over Sergio Agüero."

"Hij is zó blij, ik ben zó blij. We zijn blij. Ik heb het al tien keer gezegd. Niet weer, alsjeblieft", vervolgde de oefenmeester, die vervolgens werd gevraagd of hij van oordeel was dat Agüero zich niet meer in de media zou moeten uitlaten. "Was ik niet duidelijk?" Door de blessure van Gabriel Jesus lijkt Agüero weer de eerste spits bij Manchester City. In de laatste twee officiële wedstrijden, tegen AS Monaco (Champions League) en Huddersfield Town (FA Cup), scoorde de aanvaller viermaal.