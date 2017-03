Bosz: ‘Ik had best wel met hem te doen, bij Ajax lukte het niet’

Tim Krul vertolkte donderdagavond namens AZ een heldenrol in de halve finale van de KNVB Beker en voor de doelman kwam deze prestatie geen moment te vroeg. Krul stopte de beslissende strafschop van SC Cambuur en zag zo weer eens de schijnwerpers op een positieve manier op zich gericht, na een moeilijk halfjaar bij Ajax en een moeizame start in Alkmaar. Zijn oude trainer Peter Bosz zat te genieten voor de televisie.

“Gelijk na de wedstrijd van gisteren heb ik hem een bericht gestuurd. Ik vind het oprecht fijn voor hem. Hij is naar Ajax gekomen met zoveel verwachtingen. We kennen allemaal het verhaal. André Onana bleef het geweldig doen, waardoor Tim op het tweede en later zelfs het derde plan belandde”, deed de trainer uit de doeken tijdens een perspraatje. “Dan ga je naar AZ en krijg je zoveel goals tegen. Daarom was het gisteren zo mooi voor hem. Hij had ook een geweldige redding in de slotfase.”

“Je probeert je in te leven in zo'n jongen. Hij heeft zo'n rotblessure gehad. Dan probeer je terug te komen, maar dat wil dan niet. Bij Ajax is het met hem niet gelukt, gelukkig speelt hij bij AZ wel. Ik had best wel met hem te doen”, leefde Bosz mee.