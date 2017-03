Neres: ‘Iedereen heeft het over hem, waarom zou ik dat niet kunnen?’

David Neres kwam onlangs met hoge verwachtingen naar Amsterdam en de Braziliaan maakte afgelopen weekend tegen Heracles Almelo zijn eerste minuten voor Ajax. De Braziliaan hoopt in de Amsterdam ArenA in de voetsporen te treden van landgenoot Maxwell, die zijn Europese avontuur begon in Amsterdam en daarna nog voor Internazionale, Barcelona en Paris Saint-Germain speelde.