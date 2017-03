Mourinho haalt uit: ‘Ik denk dat ik een beter persoon ben dan jullie denken'

José Mourinho sleepte vorige week zijn eerste echte prijs binnen als manager van Manchester United. The Red Devils wonnen de EFL Cup door Southampton in de finale met 3-2 te verslaan. De Portugese oefenmeester wilde vrijdag op een persconferentie graag het een en ander rechtzetten.

“Ze hebben bij Manchester United geleerd dat ik niet het monster ben dat ik volgens jullie ben”, steekt Mourinho van wal. “Ik ben niet de bad guy, een arrogante man of moeilijk persoon om mee te werken. Voorlopig rent er niemand weg als ik op het trainingscomplex arriveer. Dus ik denk dat ik een beter persoon ben dan jullie denken. Mensen zijn blij dat ik er ben en de relatie met de spelers is goed. Mijn gevoel is dat iedereen tevreden is, maar ik heb nog drie jaar contract en ik wil ontwikkeling en verbetering zien.”

Wayne Rooney zit onder Mourinho op een zijspoor en wordt in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United. “Ik was van plan hem in te brengen tijdens de finale als het een verlenging zou worden. Tot het einde van het seizoen is hij speler van Manchester United, daarna hoop ik dat hij blijft. Sinds hij besloten heeft bij ons te blijven, is hij een belangrijk onderdeel van het team. Daarom heeft het geen zin om te speculeren over een terugkeer naar Everton.”