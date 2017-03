Weghorst niet blij met reserverol: ‘Ik vind mezelf beter dan Friday, denk ik’

AZ-trainer gaf donderdag in het bekerduel tegen SC Cambuur de voorkeur aan Fred Friday in de punt van de aanval. Daardoor verscheen clubtopscorer Wout Weghorst niet aan de aftrap en kwam hij pas na rust in het veld. Na afloop uitte de spits tegenover Voetbal Inside zijn ongenoegen over zijn reserverol.

“Ik vind mezelf wel beter dan Friday, denk ik. We zijn vergelijkbare types maar we hebben ook andere specifieke kwaliteiten”, zegt Weghorst, die de laatste tijd in mindere vorm verkeert. Om die reden hield Van den Brom de spits op de bank tegen Cambuur. “In de eerste seizoenshelft en het begin van de tweede seizoenshelft heb ik ontzettend veel gescoord en ging het ontzettend goed. Maar daarna kwamen we als team in mindere periode en ik zelf ook.”

“Je moet uiteindelijk toch scoren als spits en dat heb ik de laatste vijf competitiewedstrijden niet gedaan”, gaat de clubtopscorer van AZ verder. “Ik snap wel dat de coach, als je een andere spits hebt, dat ook eens probeert. Ik vind het jammer en ben er teleurgesteld over, maar ik zal er alles aan doen om me terug te vechten.”