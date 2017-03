Irritatie bij Koeman: ‘Ieder woord over Barcelona, is er één te veel’

Doordat Luis Enrique woensdag bekend maakte te vertrekken als trainer van Barcelona, wordt Ronald Koeman nu veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar Spanje. De manager van Everton houdt zich momenteel niet bezig met een andere baan en focust zich naar eigen zeggen op zijn werk in Engeland.

Een journalist vroeg Koeman op de wekelijkse persconferentie of hij nog wel gefocust is op Everton. De Nederlander antwoordde geïrriteerd. “Natuurlijk. Ieder woord van mijn kant over Barcelona, is er één teveel. Ik praat niet over Barcelona”, sprak de manager van Everton. Voor the Toffees wacht komend weekeinde een bezoek aan Tottenham Hotspur.

Koeman kreeg vrijdag ook vragen over de mogelijke terugkeer van Wayne Rooney naar Everton. Ook daar wilde hij niet al te veel woorden aan vuil maken. “Ik heb verschillende vragen over hem gekregen, maar hij is nog speler van Manchester United. We zien wel wat er gebeurt in de toekomst. Ik praat niet meer over Wayne Rooney.”