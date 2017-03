Cocu stelt doelen bij: ‘Als dat lukt kunnen we nog tweede worden’

PSV moest afgelopen weekend in een directe confrontatie met Feyenoord het onderspit delven en lijkt kansloos in de strijd om de landstitel. Het duurde een paar dagen voordat de Eindhovenaren die teleurstelling hadden verwerkt en Phillip Cocu hoopt dat er in ieder geval nog kwalificatie voor de voorronde van de Champions League uit het seizoen te halen valt.

“We hebben een tik gehad, aan ons te laten zien dat we genoeg mentaal vermogen hebben om de wedstrijd te winnen. Ik wil dat we met z’n allen laten zien dat we voor de tweede plaats gaan”, vertelde hij tijdens een perspraatje. “Als we een heel goede serie neerzetten is dat nog mogelijk. Al besef ik dat we het niet in eigen hand hebben.” PSV treft als eerste tegenstander Roda JC Kerkrade en zal het in die wedstrijd zonder de geblesseerde Marco van Ginkel moeten doen.

De spelers van PSV kregen de afgelopen week de kritiek dat er een soort verzadiging was opgetreden en Cocu kan zich daar deels in vinden: “Feyenoord straalt in alles uit dat het kampioensploeg is. Dat kan een paar procent schelen. Wij hebben dat in het verleden ook gehad, maar hebben dat dit seizoen iets minder. Dat is niet iets dat je kunt oproepen of aanwakkeren, anders zou iedereen dat altijd hebben. Zoiets ontstaat tijdens een seizoen.”