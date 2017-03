Ajax gaat strijd aan met Juventus en Fiorentina

Arsenal ziet Alexandre Lacazette als opvolger van Alexis Sánchez, maar is niet de enige Premier League-topclub met serieuze interesse. Ook Liverpool overweegt de doelpuntenmachine weg te halen bij Olympique Lyon. (Daily Mirror)

Manchester United heeft gesprekken gevoerd met Mino Raiola over de eventuele komst van doelman Gianluigi Donnarumma. Eerder liet de zaakwaarnemer nog weten dat het toptalent bij AC Milan wil blijven. (The Sun)