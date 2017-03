‘Ik heb verlengd bij Feyenoord, wat de rest doet moeten ze zelf weten’

Karim El Ahmadi stond nog tot 2018 onder contract bij Feyenoord en de motor op het middenveld verlengde zijn verbintenis vrijdag met een jaar tot medio 2019. Hij is daarmee de eerste in een belangrijk rijtje basisspelers dat zijn over ruim een jaar aflopende contract verlengt en zou zo een voorbeeld kunnen zijn voor ploeggenoten als Jan-Arie van der Heijden, Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Eljero Elia.

“Feyenoord is met iets moois bezig en daar wil ik graag deel van uitmaken. De intentie was er dus al om langer te blijven en de clubleiding had hetzelfde idee. Natuurlijk praten we in de kleedkamer weleens met elkaar, over hoe de toekomst er bij deze club met deze spelers uit zou kunnen zien. Maar want andere spelers doen, moeten ze uiteindelijk zelf weten”, doet hij uit de doeken tegenover het Algemeen Dagblad.

Voor een aantal van zijn medespelers lonkt hun eerste avontuur in het buitenland, terwijl El Ahmadi zelf in Dubai en de Premier League al de nodige avonturen heeft beleefd. Daarom was het voor de middenvelder, die zichzelf een ‘echte Feyenoorder’ voelt, toch anders: “Ik heb hier alles meegemaakt. De 10-0 tegen PSV, maar ook de bekerwinst en hopelijk dit seizoen een prijs, al is dat nog altijd ver weg. Ik voel me hier goed, echt op mijn plek.”