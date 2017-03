Özil belde zelf naar Wenger: ‘Ik moest dat wel doen om mijn carrière te redden’

In 2013 vertrok Mesut Özil voor zo’n 47 miljoen euro van Real Madrid naar Arsenal. Het scheelde echter niet veel, of de deal met the Gunners was helemaal niet tot stand gekomen. Uiteindelijk ondernam de middenvelder zelf actie door contact op te nemen met Arsène Wenger.

Özil werd destijds vertegenwoordig door zijn vader Mustafa. “Hij had nog niet zo vaak met de bazen van de grote clubs onderhandeld. Daardoor miste hij het geduld om de provocaties van Florentino Pérez te weerstaan”, schrijft de Duitse middenvelder in zijn boek Die Magie des Spiels. “Mijn vader sloeg de deur van de werkkamer van Pérez dicht. Ik dreigde het hele seizoen op de tribune te moeten zitten.”

“Daarom ondernam ik zelf actie. Dat moest ik wel doen, voor mijn carrière”, vervolgt Özil. “Het was niet meer mogelijk om te blijven. Ik belde Arsène Wenger, omdat ik hem had beloofd contact op te nemen als er een kans was dat ik naar een nieuwe club zou gaan. Uiteindelijk brak ik in 2013 met mijn vader. Hij was boos en zijn trots was gekrenkt. Later heeft hij zelfs mijn Twitteraccount verwijderd, zo verloor ik duizenden volgers. Het is een triest hoofdstuk in een lange en respectvolle vader-zoonrelatie, wat de basis is voor alles wat in mijn carrière bereikt heb.”