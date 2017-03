Ontmoetingen tussen Liverpool en Arsenal garantie op spektakel

Komende zaterdag staat het duel tussen Liverpool en Arsenal op het programma. Het treffen tussen beide teams staat vaak garant voor doelpunten. In de laatste drie wedstrijden tussen Liverpool en Arsenal op Anfield werd zestien keer doel getroffen. Bovendien staat zaterdag de vierde plaats op het spel. Als the Reds winnen, nemen ze de vierde plaats over van de ploeg van Arsène Wenger. Liverpool heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan the Gunners.