Feyenoord gaat seizoen langer door met viceaanvoerder El Ahmadi

Karim El Ahmadi gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen. Vrijdagmiddag zet de viceaanvoerder zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2019, zo maakt de koploper van de Eredivisie bekend op de officiële website.

Het huidige contract van El Ahmadi loopt in de zomer van 2018 af. "Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract heb gekregen en dat ik langer bij Feyenoord blijf", vertelt de Marokkaan, dit seizoen goed voor vijf doelpunten in twintig competitiewedstrijden, in een korte aankondigingsvideo van de club.

El Ahmadi, die in mei vorig jaar voor het laatst bijtekende in De Kuip, is bezig aan zijn zevende seizoen bij Feyenoord. In 2012 vertrok hij naar vier jaar in Rotterdam naar Aston Villa, om twee seizoenen later terug te keren op het oude nest. De 32-jarige sterkhouder pakte in 2016 met de KNVB Beker zijn eerste prijs met Feyenoord; dit seizoen zijn de Rotterdammers op titelkoers.