Suárez lucht zijn hart: ‘Ik ga nooit meer naar een FIFA-gala’

Luis Suárez steekt dit seizoen in topvorm en bewijst vrijwel wekelijks zijn meerwaarde voor Barcelona. Niet iedereen was ervan overtuigd dat Barça in de zomer van 2014 in zee moest met Suárez: de aanvaller was op dat moment een van de meest besproken spelers ter wereld, vanwege zijn beet in de schouder van Giorgio Chiellini tijdens het WK in Brazilië. Het incident en de daaropvolgende schorsing van de FIFA raakten Suárez diep.

De Uruguayaan werd voor vier maanden geschorst en mocht aanvankelijk geen enkele 'voetbalgerelateerde' activiteit ondernemen. Na hoger beroep kon de ex-Ajacied wel meetrainen met Barcelona. Niet alleen Suárez, maar ook zijn gezin was van slag in de weken na het bijtincident. "Ik heb geleden", geeft El Pistolero toe in Sport. "Ik ben ook maar een mens met gevoelens. Mijn dochter snapte wat haar vader doormaakte. We zouden op het vliegtuig stappen naar Rio de Janeiro voor de wedstrijd tegen Colombia, maar mijn dochter werd verteld dat ze het vliegtuig niet in kon, want haar vader moest weg."

"Stel je dat eens voor", vervolgt Suárez in het uitgebreide interview. De goalgetter noemt die dag een van de zwaarste uit zijn leven. "Ik ben een vader, ik heb gevoelens. Toen ik naar Barcelona vertrok en alleen in een sportschool mocht trainen in plaats van op het trainingsveld, deed dat veel pijn. Mijn kinderen bleven maar vragen waarom ik niet speelde. Dat was heel pijnlijk. Ik ben een softie en dat weet mijn gezin. Mijn kinderen weten dat hun vader menselijk is en fouten maakt, net als iedereen."

Na zijn beet bij Giorgio Chiellini moest Luis Suárez vier maanden brommen.

Suárez loog aanvankelijk tegen zijn vrouw Sofia over het incident met Chiellini. "Ik heb haar pijn gedaan. Ze vroeg me naar Chiellini en ik ontkende het. Ik had er zelf al moeite mee om het te geloven, laat staan het uit te spreken. Ik begreep het niet. Ze wist dat ik niet zo in elkaar steek. De pers vroeg haar zelfs hoe ik thuis ben." Hoewel Suárez bij zichzelf te rade gaat, koestert hij nog altijd een wrok richting wereldvoetbalbond FIFA. De initiële schorsing was volgens de Gouden Schoen-winnaar van 2016 excessief. "Je mag iedereen straffen en schorsen, maar om iemand de toegang te ontzeggen tot een trainingscentrum, zodat ik mijn neefje kan zien trainen, dat komt oneerlijk op me over."

"Dat begreep ik totaal niet. Schors me gerust voor tien, vijftien of twintig wedstrijden. Maar hoe ze me hebben behandeld, heeft me gekwetst", erkent Suárez. "De rechtszaken waarbij de FIFA-advocaten hun redenen gaven, maakten het nog erger. Ik weet dat ik fout zat, maar ik ben ook een mens. Dat moeten ze begrijpen. Ze moeten zichzelf in de schoenen van een ander plaatsen en beseffen hoeveel pijn het doet. Ik ging niet naar het FIFA-gala en dat zal ik ook nooit meer doen. Dat kan ik zonder moeite zeggen."