‘Ze klagen, maar PEC zet wel de verdubbelaar in als Ajax een speler wil’

De laatste maanden wordt er druk gespeculeerd over een nieuwe opzet van de Eredivisie en een van de mogelijkheden is het ‘Belgische model’, met een inkrimping naar zestien clubs en play-offs om het kampioenschap. Volgens Chris Woerts, die in het verleden marketing manager was bij Feyenoord, zou dit nieuwe model de Eredivisie zo’n vijftig miljoen euro extra opleveren, al duurt het even voordat die hervorming effect gaat hebben.

“Een deel van dat effect zit echter in de tv-waarde die niet direct te verzilveren is, aangezien het contract met FOX Sports lange tijd doorloopt”, analyseert hij tegenover Voetbal International. Kleinere clubs zien een inkrimping echter niet zitten, terwijl zij ook uit zijn op een groter deel van het tv-geld om de competitie gelijkwaardiger te maken. Dit is volgens Woerts echter geen haalbare kaart.

“Zij kennen hun positie niet. Tachtig procent kijkt FOX vanwege Ajax, Feyenoord en PSV. Alle clubs hebben een inspanningsverplichting om abonnees voor FOX te werven, in de praktijk doen de meeste niks. Maar ze willen wel gratis geld”, gaat Woerts verder. “Ze klagen over solidariteit, maar pak 'm beet PEC Zwolle blijft wel de verdubbelaar inzetten als Ajax een speler van ze wil kopen. De topdrie draagt FOX, dus de huidige verdeling is niet meer dan terecht.”