‘Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik een beslissing moet herroepen’

AZ had donderdagavond strafschoppen nodig om zich te ontdoen van SC Cambuur. De Alkmaarders dachten de halve finale van de KNVB Beker in de blessuretijd te beslissen, maar op aanraden van videoscheidsrechter Dennis Higler keurde Kevin Blom een laat doelpunt van Stijn Wuytens af. Het was een unicum voor Blom.

"Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik een beslissing moet herroepen. Dat is een bijzondere ervaring, kan ik je vertellen", geeft de scheidsrechter aan in gesprek met de NOS. "Wij verifiëren elk doelpunt. Ik had al mijn twijfels of het duel vlak daarvoor tussen de keeper en de speler van AZ (Leonard Nienhuis en Levi Garcia, red.) wel juist was, dus ik vroeg aan de video-assistent wat daar was gebeurd."

Higler adviseerde het doelpunt af te keuren. "Hij was eigenlijk heel duidelijk: de AZ-speler duwt met twee handen de keeper naar beneden. Dus er is een duwfout gemaakt", aldus Blom, die hoopt dat de nieuwe werkwijze zo snel mogelijk overal wordt ingevoerd. "Laat dit de toekomst zijn." Deze week experimenteerde de KNVB in het bekertoernooi voor het eerst met een videoscheidsrechter die niet zelf in het stadion aanwezig was, maar in Hilversum.