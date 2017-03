Noodkreet van Bony: ‘Het voelt krankzinnig aan, een bizarre situatie’

Wilfried Bony is op zoek naar antwoorden. De spits van Stoke City wacht nog op zijn eerste optreden in 2017; de laatste wedstrijd van Bony dateert van 27 december. De afgelopen twee competitiewedstrijden mocht de Ivoriaan niet eens plaatsnemen op de bank van trainer Mark Hughes. De situatie eist zijn tol op Bony, die zijn plek verloor aan Peter Crouch en na de komst van Saido Berahino nog verder is gedaald in de rangorde.

"Ik ga door een heel gek moment heen", erkent de ex-aanvaller van Vitesse in gesprek met de BBC. "Het is meer dan moeilijk voor me." Hughes is volgens Bony tevreden over de trainingsarbeid en werkhouding van de krachtpatser. Daarom voelt het 'krankzinnig' aan dat hij niet meer in actie komt. "Ik snap er niets van. Het is pijnlijk. Ik wil weten waarom ik geen kans krijg en daar probeer ik continu een verklaring voor te vinden. Ik wil weten wat ik kan doen, want dit is een bizarre situatie."

Bony heeft naar eigen zeggen bewezen goed genoeg te zijn voor Stoke. "Het is heel gek om zo'n tien wedstrijden op de bank te zitten en nu zelfs geen deel meer uit te maken van de wedstrijdselectie", aldus de voormalig Eredivisie-topscorer, die een clausule had in zijn contract die toestond dat hij in januari naar China zou verkassen. "Mijn zaakwaarnemer heeft gezegd dat er een aanbod lag, maar ik weigerde te vertrekken. Ik wil nog meer laten zien in Engeland. Dit is niet het einde. Ik ben nog steeds Wilfried Bony en ik kan beter, maar dan moet ik wel spelen. Ik ben nu niet geïnteresseerd in China."